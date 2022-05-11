Происшествия

Артснаряд нашли вблизи палкинской деревни

Артиллерийский снаряд калибра 122 мм времен Великой Отечественной войны нашли вблизи деревни Харино Палкинского района 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Для идентификации взрывоопасного предмета привлекалась группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

В ведомстве напомнили, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты.

При обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «02» или «112». При этом нужно назвать время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения.