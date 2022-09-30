Происшествия

Неизвестные стреляли по стае лебедей на великолукском пруду

Двое неизвестных стреляли по стае лебедей с берега пруда в Великолукском районе 1 октября. Об этом сообщил подписчик группы «Великие Луки. Рыбаки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из архива ПЛН

«Сегодня были на пруду в Великолукском районе, случился неприятный инцидент. Мы стояли на лодках, два деятеля с ружьями с берега били в стаю лебедей, которые плавали рядом с нами. Мы были на линии огня, в лодке сидел 10-летний ребенок. Дробь отрикошетила и упала совсем рядом, благо не пробила лодку и никто не пострадал. Хотелось бы задать вопрос: что у вас с головой?» - написал мужчина.

Напомним, что 30 сентября из пневматического оружия застрелили самку лебедя, которая вместе с самцом проходила лечение в псковском подворье «Птичий дворик».