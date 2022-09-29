Происшествия

Выпущенного «Птичьи двориком» лебедя убили из пневматического оружия

Самку лебедя, которая вместе с самцом проходила лечение в псковском подворье «Птичий дворик», застрелили из пневматического оружия. Об этом сотрудники подворья написали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: подворье «Птичий дворик»

«Сегодняшнее утро мы начинаем с тяжёлых и ужасных новостей. Вопиющий случай произошёл с парой лебедей, которая была выпущена нами в начале августа. Убита самка лебедя. Жестоко убита из пневматического оружия. И нам невероятно больно осознавать тот факт, что такие "нелюди" живут и ходят среди нас», - прокомментировали в подворье.

Сотрудники реабилитационного центра снова забрали самца на лечение.