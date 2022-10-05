Происшествия

Пятнистость листьев кукурузы впервые выявили в Псковской области

Управление Россельхознадзора на территории Псковской области впервые выявило карантинный объект - пятнистость листьев кукурузы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: Pixabay

В августе в ходе мониторинга посевных площадей кукурузы, расположенных в Псковском и Дновском районах, выявили два очага карантинного объекта.

Приказом управления Россельхознадзора на данных земельных участках установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 665 га (Псковский район – 380 га, Дновский район - 285 га). Собственники земель должны будут провести мероприятия по локализации очага пятнистости листьев кукурузы и его ликвидации.