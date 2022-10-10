Происшествия

Заготовленный лес на 750 тысяч рублей украли в Себежском районе

Местный житель украл 650 кубометров заготовленного леса в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с июля по октябрь текущего года у деревни Прихабы Себежского района мужчина украл заготовленный лес, а именно - кругляки лиственных пород. По предварительным данным, причиненный владельцу ущерб составил 750 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался безработный житель поселка Идрица Себежского района, мужчина 1987 года рождения. Он дал признательные показания. Мужчина вывез похищенное на принадлежащих ему грузовых автомобилях «КамАЗ» и «Урал», чтобы реализовать. В настоящее время места сбыта устанавливаются.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.