Происшествия

Наголо обритого мужчину с серым чемоданом ищут в Пыталовском районе

40-летнего Дмитрия Павлика разыскивают в Пыталовском районе. Его местонахождение неизвестно с 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, обрит наголо, карие глаза.

Был одет предположительно в светлую куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки. С собой у него были серый чемодан и серая сумка через плечо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Павлика, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.