Происшествия

Псковским волонтерам не удалось спасти потерявшего глаза котенка

Псковским волонтерам не удалось спасти потерявшего глаза котенка. Об этом сообщила зооволонтер Юлия Риттер на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Риттер

20 октября в 19:50 девушка сообщила, что котенок чувствует себя очень плохо, и чуть не потеряла его, когда отъезжала по делам в клинику на два часа.

«Обычно я таких всегда ношу с особой, но на пару часов не стала брать. Пришла, а он умирает, лежит никакой... "Похимичила" отогрела, оклемался, дай Бог нам с ним всё пережить», - написала зооволонтер.

В 23:13 Юлия Риттер сообщила, что котенок не выжил, у него не было сил бороться. «Просто взял и уснул», - добавила она.

Волонтеры просят жителей Завокзалья объединиться и помочь в отлове глубоко беременной кошки и больного котенка. «Давайте уже остановим этот конвейер смерти», - добавили зоозащитники.

Вчера вечером из того же района удалось отловить еще двух котят, которых сейчас выхаживают волонтеры, но их состояние значительно лучше. Сейчас котят ждет стерилизация и социализация, так как они дикие.

«Отдельно хотелось бы обратиться к жителям частного сектора, да и пятиэтажек тоже: пожалуйста, стерилизуйте своих питомцев и перестаньте подбрасывать на кормёжку котят! Туда приходит явно домашний некастрированный кот, цена вопроса - меньше 1000 рублей и сотни нерожденных котят. У нас в городе три льготных пункта стерилизации - вы не обеднеете, а бездомных станет меньше», - отметила зооволонтер.