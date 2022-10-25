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Работнику компенсируют моральный вред за несчастный случай на производстве в Порховском районе

Работнику компенсируют моральный вред за произошедший несчастный случай на производстве в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Порховского района по обращению гражданина провела проверку соблюдения АО «Маслосырзавод "Порховский"» трудового законодательства.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники установили, что в результате нарушений требований законодательства об охране труда заявителю причинен тяжкий вред здоровью в результате несчастного случая на производстве. По данному факту организация привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

Прокурор Порховского района направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу работника компенсации морального вреда, причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве.

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Порховский районный суд удовлетворил иск прокурора. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение суда законным и обоснованным.

Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Порховского района, уточнили в пресс-службе.