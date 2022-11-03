Происшествия

Пропавшую в 2008 году женщину продолжают искать в Дедовичах

Марину Петренко 1986 года рождения разыскивают в Дедовичах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, эта жительница поселка Дедовичи 21 июня 2008 года ушла в местный Дом культуры, до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марины Петренко, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.