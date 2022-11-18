Происшествия

Четверо школьников в течение года насиловали 11-летнюю россиянку

В Красноармейском районе Краснодарского края осудят четверых подростков в возрасте 15-17 лет, в течение года насиловавших несовершеннолетнюю девочку.

По версии следствия, преступления сексуального характера над 11-летней девочкой подростки совершали с весны 2021 по весну 2022 года. О произошедшем потерпевшая молчала. Однако в мае этого года призналась в издевательствах матери. Женщина незамедлительно написала заявление в правоохранительные органы, пишет МК.

Кроме того, трое предполагаемых нарушителей, находясь в декабре минувшего года в станице Полтавской, решили украсть мопед у пенсионера. В пресс-службе кубанского СУ СК рассказали, что 16-летний фигурант остался сторожить на улице, а двое его сообщников выкатили транспортное средство со двора и похитили. В ведомстве добавили, что позже фигуранты продали мопед, а деньги поделили.

На период предварительного следствия трое подозреваемых были заключены под стражу. Четвёртого предполагаемого нарушителя, которому на тот момент было 14 лет, поместили под домашний арест. Избранные меры пресечения в отношении подростков продолжают действовать.

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 132, части 2 статьи 158 УК РФ в отношении четверых подростков завершено. Соответствующие материалы направлены на рассмотрение в суд.