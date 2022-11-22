Происшествия

Пскович украл телефон знакомой и попал в суд

56-летний житель Псковского района украл телефон и попал в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что злоумышленник в июне был в гостях у своей знакомой в деревне Ваулино Псковского района, где похитил с кровати мобильный телефон Samsung Galaxy М12 стоимостью 10 000 рублей, чем причинил владелице имущественный ущерб.

Суд назначил псковичу наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев условно с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.