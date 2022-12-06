Насмерть замёрзшего мужчину нашли у газовой заправки в Пскове

Насмерть замёрзшего мужчину нашли у газозаправочной станции в Пскове 7 декабря. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В пресс-службе УМВД России по Псковской области корреспонденту Псковской Ленты Новостей уточнили, что умерший - мужчина 1988 года рождения.
Начальник ведомства призвал обратить внимание на сухие цифра статистики смертности от употребления некачественного алкоголя, а также от передозировки спиртным. По его словам, показатели в регионе достаточно высокие.
«Актуальность (медвытрезвителя - ред.) очевидна. Вопрос упёрся в финансирование», - заметил он.