Происшествия

Насмерть замёрзшего мужчину нашли у газовой заправки в Пскове

Насмерть замёрзшего мужчину нашли у газозаправочной станции в Пскове 7 декабря. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сегодня зафиксировали смерть от переохлаждения, человек был обнаружен у одной из у ГЗС. И надо понимать, что зима только началась», - рассказал Алексей Овсянников, отвечая на вопрос радиослушательницы о необходимости медицинского вытрезвителя в Пскове.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области корреспонденту Псковской Ленты Новостей уточнили, что умерший - мужчина 1988 года рождения.

Начальник ведомства призвал обратить внимание на сухие цифра статистики смертности от употребления некачественного алкоголя, а также от передозировки спиртным. По его словам, показатели в регионе достаточно высокие.

«Актуальность (медвытрезвителя - ред.) очевидна. Вопрос упёрся в финансирование», - заметил он.