Общество

Региональные власти предложили отложить строительство вытрезвителя в Пскове

Строительство вытрезвителя в Пскове обсудили на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сегодня, 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос по вытрезвителю непростой. Рассматривается несколько вариантов, и они достаточно дорогостоящие. Муниципалитет не смог предложить нам площадку. Рассматриваем вариант постройки на территории наркологического диспансера в Пскове», – сказал заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов.

«Так себе ответ», – оценил выступление вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова заметила, что строительство вытрезвителя нужно отложить до лучших времен и рассмотреть альтернативы.

«По этому вопросу мы подошли практически к его реализации. Был подобран участок земли, и деньги были зарезервированы. По нашим оценкам, на строительство корпуса вытрезвителя потребовалось не меньше 40 млн рублей. На содержание площадки нужно выделять такую же сумму. Учитывая, что на сегодняшний день можем предоставить альтернативы, и есть необходимость решения более тяжелых неотложный задач, предлагаем вопрос оставить на контроле, а строительство нового вытрезвителя – оставить для лучших времен», – сказала она.

«Это очень большая проблема, когда приемные покои больницы заваливают бомжами», – выступил депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук («Яблоко»).

Вера Емельянова предложила узнать статистику посещения медучреждений бездомными людьми.

«В месяц, когда зима, в городскую больницу поступают порядка 50-60 человек, в областную – 120. Это те лица, которые не имеют показания для оказания медицинской помощи», – ответил Денис Иванов.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратил внимание на значимость вопроса, а также на выставление приоритетов.

«Вопрос важный. Находится в списке наказов избирателей. Мы его оставим на контроле, комитет будет отслеживать. Сейчас в тех условиях, в которых мы работаем, нужно более тщательно выставлять приоритеты. Предлагаю в следующем году пока никаких средств из областного бюджета не предусматривать. Но за это время определится с тем вариантом, с которым мы пойдем», – заключил он.