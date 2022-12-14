Происшествия

Сбежавшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковской области

Сбежавшего из больницы Вадима Подоянова 1964 года рождения разыскивают в Псковской области с 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Летом мужчина самовольно ушел из Псковской межрайонной больницы, его местоположение до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, овальной формы лицо, седые волосы, голубые глаза. Был одет в майку (бело-голубая полоска), коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.