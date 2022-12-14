Происшествия

Почти 9 тысяч пачек немаркированных сигарет выявили псковские таможенники в двух торговых павильонах

8815 пачек сигарет без обязательных акцизных марок Российской Федерации изъяли из торгового оборота сотрудники таможни в магазинах Великих Лук и Невеля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В торговых точках, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, сотрудники таможни обнаружили произведенные в Республике Беларусь табачные изделия. На всех пачках сигарет отсутствовали акцизные марки Российской Федерации. Предварительная стоимость сигарет превышает 1 миллион рублей.

Весь ассортимент табачных изделий изъяли из торгового оборота. Рассматривается вопрос о привлечении предпринимателей к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.