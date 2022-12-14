Пскович испытал финансовые трудности и решил стать вором

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу трёх велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.
Фото из архива ПЛН
В сентябре-октябре у мужчины возникли финансовые трудности и он решил украсть несколько велосипедов. В один из дней он проходил мимо подъезда жилого дома и увидел на первом этаже велосипед. Пскович вошёл в подъезд, отсоединил трос, которым был пристёгнут велосипед, вывел транспортное средство из подъезда и поехал на нем в ломбард, где продал за 3 000 рублей.
Аналогичным способом он похитил ещё два велосипеда, которые в последующем также сдал в ломбард.
Своими действиями мужчина причинил потерпевшим ущерб на сумму 40 000 рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.