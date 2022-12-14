Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
лонгрид кушать подано
борьба с наледью
Газ в быту
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
проект бюджета Пскова
Лайфхаки по зарплатной карте
Есть работа
рост тарифов
Господин Рейтингомер
FAQ передача показаний
Курс на 2023 ЛОНГРИД
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новое в недвижимости
«Псковэнергосбыт» о «долгах» в счёте
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Происшествия 14.12.2022 12:470 Острович совершил более 20 краж в разных районах Псковской области 15.12.2022 12:160 900 поросят сгорели заживо на российской ферме 15.12.2022 12:130 Пскович испытал финансовые трудности и решил стать вором 15.12.2022 08:320 Автомобиль BMW Х5 сгорел в стругокрасненской деревне Цапелька 14.12.2022 20:530 Сбежавшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковской области 14.12.2022 18:130 Двое жителей Себежского района украли алкоголь из местного магазина
 
 
 
Самое популярное 14.12.2022 16:357 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев 13.12.2022 15:140 Россиян предостерегли от употребления «кротовухи» 12.12.2022 15:340 Морозы усилятся в Псковской области 12.12.2022 08:511 Рейс автобуса №17 в Пскове прервали из-за плохого самочувствия пассажирки 12.12.2022 11:370 В псковских маршрутках подорожает проезд
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович испытал финансовые трудности и решил стать вором

15.12.2022 12:13|ПсковКомментариев: 0

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу трёх велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

Фото из архива ПЛН

В сентябре-октябре у мужчины возникли финансовые трудности и он решил украсть несколько велосипедов. В один из дней он проходил мимо подъезда жилого дома и увидел на первом этаже велосипед. Пскович вошёл в подъезд, отсоединил трос, которым был пристёгнут велосипед, вывел транспортное средство из подъезда и поехал на нем в ломбард, где продал за 3 000 рублей.

Аналогичным способом он похитил ещё два велосипеда, которые в последующем также сдал в ломбард.

Своими действиями мужчина причинил потерпевшим ущерб на сумму 40 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Теги: #кража #прокуратура #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 195 человек
15.12.2022, 12:210 Туристический потенциал Гдовского района презентовали в Пскове 15.12.2022, 12:190 «Три мудреца»: Об итогах года и жизни в режиме Terra incognita 15.12.2022, 12:180 Концерт «Счастлив тот, кто друзей соберёт» организуют в Пскове 15.12.2022, 12:160 900 поросят сгорели заживо на российской ферме
15.12.2022, 12:130 Пскович испытал финансовые трудности и решил стать вором 15.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анастасией Повторейко 15.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 декабря 15.12.2022, 11:510 Почётный донор в Пскове обеспокоился отсутствием ежегодной выплаты
15.12.2022, 11:500 Дефицит священников возник в России 15.12.2022, 11:400 МЧС планирует внепланово проверить все крупные торговые центры и склады в России 15.12.2022, 11:380 Установку памятного знака на территории Кургана Дружбы обсудили в правительстве Псковской области 15.12.2022, 11:220 Лекции о трудностях и радостях родительства пройдут в Пскове
15.12.2022, 11:160 Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физлиц из интернет-банка «СберБизнес» 15.12.2022, 11:060 День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в России 15.12.2022, 11:040 Каток на дальнем Завеличье планируют открыть 16 декабря 15.12.2022, 10:572 Пожилой псковичке в поликлинике вкололи вакцину от COVID-19 вместо препарата от гриппа
15.12.2022, 10:490 Власти занялись уточнением списка товаров первой необходимости 15.12.2022, 10:390 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о работе в Псковском областном Собрании и росте заболеваемости ОРВИ 15.12.2022, 10:320 Звезда появилась на главной новогодней ели Пскова 15.12.2022, 10:230 Огромные сосульки образовались на крыше дома на Октябрьском проспекте в Пскове
15.12.2022, 10:190 Мешавшие уборке снега на улице Печорской в Пскове автомобили вывез эвакуатор 15.12.2022, 10:130 Реконструкцию очистных сооружений проведут в Пыталово 15.12.2022, 10:080 Алла Пугачёва распрощалась с бизнесом в России 15.12.2022, 10:062 Назначен председатель Фонда пенсионного и социального страхования
15.12.2022, 10:030 Почти 200 соотечественников прибыли в Псковскую область в этом году 15.12.2022, 10:000 Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году подведёт Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН 15.12.2022, 09:540 Вечер-концерт «Человек мира» прошел в Пскове 15.12.2022, 09:480 «Псковэнергосбыт» разъяснил, что означает слово «долг» в счёте
15.12.2022, 09:440 Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли на 20% 15.12.2022, 09:300 Названы самые востребованные профессии в Псковской области 15.12.2022, 09:150 Сколько конфет в день можно есть детям, рассказал педиатр 15.12.2022, 09:000 Как выбрать зимнюю омывайку: предложения рынка и свой, псковский продукт
15.12.2022, 08:530 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах планируют освятить 15 января 15.12.2022, 08:320 Автомобиль BMW Х5 сгорел в стругокрасненской деревне Цапелька 15.12.2022, 08:111 Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ 15.12.2022, 07:550 Экономист назвал способы законно не платить по кредиту
15.12.2022, 07:330 Четыре уголовных дела по налоговым преступлениям возбудили в Псковской области с начала года 15.12.2022, 07:160 Почти 500 кубометров снега вывезли с дорог и улиц Великих Лук 15.12.2022, 06:580 Бездомных собак нельзя причислять к охотничьим ресурсам, заявил депутат Госдумы 15.12.2022, 00:130 Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу
14.12.2022, 22:151 Снятый в Псковской области фильм «Плакать нельзя» первым получил рибейт от региона 14.12.2022, 22:072 Уровень реализации нацпроектов в Псковской области приближается к 78% 14.12.2022, 22:030 Способы борьбы с чувством тяжести после переедания назвал российский врач 14.12.2022, 21:520 О соборе Петра и Павла с Буя расскажут псковичам в храме Александра Невского
14.12.2022, 21:430 Врачи объяснили вспышку ОРВИ и простудных заболеваний в зимнее время 14.12.2022, 21:350 Литературно-музыкальная встреча с поэтами и музыкантами пройдёт в Пскове 14.12.2022, 21:260 Псковичам напомнили правила обращения с пиротехникой накануне новогодних праздников 14.12.2022, 21:140 Афишу новогодних мероприятий представил Псковский музей-заповедник
14.12.2022, 21:060 Россиянам рассказали, как правильно хранить мандарины 14.12.2022, 20:530 Сбежавшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковской области 14.12.2022, 20:440 Псковские благотворители стали лауреатами премии «Справедливая помощь-2022» 14.12.2022, 20:350 Уникальную коллекцию живописи Российской академии художеств представят в Изборске
14.12.2022, 20:170 Чемпионат области по шахматам прошёл в Пскове 14.12.2022, 20:060 Краснокнижного седого дятла заметили в Плюсском районе. ФОТО 14.12.2022, 19:582 После ремонта кровли в доме на улице Стахановской в Пскове стал протекать потолок 14.12.2022, 19:410 Движение транспорта ограничат на улице Белинского в Пскове с 20 декабря
14.12.2022, 19:405 Большинство псковичей уверены в том, что управляют своей жизнью — исследование 14.12.2022, 19:290 Работы по врезке и пуску газа завершили в великолукской деревне Булынино 14.12.2022, 19:210 Депутаты обязали уличных музыкантов Петербурга согласовывать свои выступления 14.12.2022, 19:120 Музейщики «Михайловского» провели «Пушкинские уроки» для опочецких школьников
14.12.2022, 19:020 Мужчина купил поддельную справку о регистрации и принёс её псковским полицейским 14.12.2022, 18:440 Поправки в проект бюджета города на 2023 год обсудили в Пскове 14.12.2022, 18:250 О будущих выездных проектах Псковского музея-заповедника рассказала Светлана Мельникова 14.12.2022, 18:150 «Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах. ВИДЕО
14.12.2022, 18:130 Двое жителей Себежского района украли алкоголь из местного магазина 14.12.2022, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 декабря 14.12.2022, 18:001 Достижение высокого уровня благополучия больше всего заботит российскую молодёжь – ВЦИОМ 14.12.2022, 18:002 Мыть виноград под душем посоветовали в Роспотребнадзоре
14.12.2022, 17:590 Пскович предстанет перед судом за угрозу задушить жену 14.12.2022, 17:520 Минцифры предлагает штрафовать компании за утечку данных пользователей 14.12.2022, 17:470 Дополнительные средства выделят на подарки для детей из семей мобилизованных Пскова 14.12.2022, 17:440 Россиянин застрелил друга на охоте, перепутав его с лосем
14.12.2022, 17:400 Как Псковский музей-заповедник готовится к Новому году, рассказала директор учреждения 14.12.2022, 17:360 Карта скидок для членов профсоюза появится в Псковской области 14.12.2022, 17:344 Вернуть беби-бум: что поможет повысить рождаемость в Псковской области? 14.12.2022, 17:312 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru