Происшествия

Пскович испытал финансовые трудности и решил стать вором

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу трёх велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото из архива ПЛН

В сентябре-октябре у мужчины возникли финансовые трудности и он решил украсть несколько велосипедов. В один из дней он проходил мимо подъезда жилого дома и увидел на первом этаже велосипед. Пскович вошёл в подъезд, отсоединил трос, которым был пристёгнут велосипед, вывел транспортное средство из подъезда и поехал на нем в ломбард, где продал за 3 000 рублей.

Аналогичным способом он похитил ещё два велосипеда, которые в последующем также сдал в ломбард.

Своими действиями мужчина причинил потерпевшим ущерб на сумму 40 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.