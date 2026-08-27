Осуждён петербуржец, похитивший у островички страховые выплаты после смерти мужа-участника СВО

Вынесен приговор «курьеру» телефонных мошенников, похитившему у жительницы Острова страховые выплаты после смерти мужа-участника специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Уголовное дело в отношении жителя города Санкт-Петербурга, обвиняемого в мошенничестве и в покушении на мошенничество, рассмотрено Островским городским судом.

Из материалов уголовного дела следует, что организованная группа лиц совершала хищения денежных средств путем обмана граждан. Подсудимый выполнял в данной группе роль «курьера», в обязанности которого входило получение от граждан, введенных в заблуждение, принадлежащих им денежных средств, их доставление в пункт обмена криптовалюты с последующим зачислением на счет криптокошелька.

Так, 26 февраля Бушуев приехал в Остров, чтобы забрать деньги у жертвы. Введенная в заблуждение женщина, которой мошенники рассказали о необходимости размещения на «безопасном счете» принадлежащих ей денежных средств, передала подсудимому 2 900 000 рублей. Через непродолжительное время участники организованной группы снова убедили потерпевшую снять с банковского счета 950 000 рублей, после чего она осознала, что попалась на уловку мошенников, о чем сообщила в правоохранительные органы. Бушуев при передаче денег был задержан сотрудниками полиции.

При вынесении приговора суд учел установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства, в том числе признание подсудимым фактических обстоятельств совершения преступлений, его молодой возраст и состояние здоровья, обусловленное наличием хронического заболевания, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Приговором суда Бушуев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации причиненного преступлением материального ущерба удовлетворен.

Также в доход государства конфискованы принадлежащий Бушуеву мобильный телефон и находящиеся на его банковских счетах денежные средства.