Происшествия

Жительницу Струг Красных наказали за незаконную продажу алкоголя

Жительницу Струг Красных осудили за незаконную продажу алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

Подсудимая, не имея соответствующей лицензии, не состоя в трудовых отношениях с организацией, имеющей лицензию, осуществляла незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции гражданам.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.