Происшествия

Установлена личность мужчины, который избил водителя снегоуборщика под Псковом

Полиция установила личность мужчины, избившего водителя снегоуборочного трактора между домами №3а и №4 на улице Владимирской в Псковском районе 10 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Скриншот видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

«Сотрудники ОМВД России по Псковскому району по горячим следам установили личности всех участников конфликта во дворе Псковского района. Полицейские уже связались с мужчиной, чьи противоправные действия попали на видео. На данный момент он самостоятельно приехал в отдел полиции и даёт объяснения, которые будут приобщены к материалам проверки», - сообщили в УМВД.

Напомним, водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения двигался против одностороннего движения, после чего заехал во двор дома на улице Владимирской, где работник управляющей компании на тракторе убирал снег. Мужчина потребовал пропустить его, но водитель снегоуборщика не смог этого сделать, тогда водитель легкового автомобиля его избил.

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По данному факту потерпевший обратился в полицию, ведомство начало проверку.

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Проверка находится на контроле у прокуратуры.