Прокуратура взяла на контроль ситуацию с избиением водителя снегоуборщика в Пскове

Прокуратура поставила на контроль проведение проверки по факту избиения водителя снегоуборочного трактора между домами №3а и №4 на улице Владимирской в Пскове 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
«Прокуратурой Псковской области поставлено на контроль проведение правоохранительными органами проверки по факту причинения неизвестным мужчиной телесных повреждений работнику управляющей компании», - сообщили в ведомстве.
В настоящее время известно, что неустановленный водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения двигался против одностороннего движения, после чего заехал во двор дома на улице Владимирской, где работник управляющей компании на тракторе убирал снег.
Конфликт между мужчинами произошёл из-за того, что сотрудник управляющей компании, работающий на тракторе, не смог пропустить водителя легкого автомобиля.
В настоящее время пострадавший даёт объяснения в полиции. Личность водителя легкого автомобиля устанавливается, заключили в прокуратуре.