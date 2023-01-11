Происшествия

Более пяти детей получили травмы в ДТП в Псковской области за 10 дней нового года

Семь детей и подростков в возрасте до 16 лет получили травмы в шести дорожно-транспортных происшествиях за 10 дней нового года на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двое несовершеннолетних были пешеходами (на момент ДТП световозвращатели отсутствовали), пятеро детей на момент аварии находились в автомашине в качестве пассажиров (один ребенок не был пристегнут).

«Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серьёзных и актуальных. Основная ответственность взрослых по отношению к детям - это обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни и здоровья», - прокомментировали в управлении.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств строго следовать требованиям ПДД, быть предельно внимательными и собранными за рулем, соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, обязательно пользоваться детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности при перевозке несовершеннолетних.