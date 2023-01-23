Происшествия

Неизвестный выстрелил в собаку в Великих Луках

Неизвестный выстрелил в собаку из пневматического оружия в Великих Луках. Об этом сообщили местные зооволонтеры из приюта для животных «Милый» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Центр милосердия для животных города Великие Луки

Собаку с травмированной лапой обнаружили 22 января на улице Гагарина, 38. «Сказали, что хозяева - две женщины - переехали на Зенцовскую, а собака часто сюда возвращается», - отметили зооволонтеры.

23 января собака прошла обследование. В лапе была обнаружена пуля от пневматического оружия. По словам волонтеров, собаке предстоит операция по извлечению инородного тела из лапы. Великолукские зоозащитники добавили, что «кто-то развлекался».