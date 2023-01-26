Происшествия

Пскович пронёс мимо кассы спиртные напитки и попался росгвардейцам

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершили кражу.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.