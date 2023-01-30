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Псковская прокуратура начала экстрадицию в РФ фигурантов дела Гавунаса

Прокуратура Псковской области инициировала экстрадицию в Россию фигурантов уголовного дела в отношении бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса, обвиняемого в легализации госимущества на 1 миллиарда рублей. Об этом в понедельник сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов.

«Дело рассматривается. Оно многотомное. Сторона защиты каждому доказательству дает свою оценку, это вызывает время. Процесс идет. Мы инициировали вопросы, связанные с тем, чтобы виновные лица экстрадированы были в Россию, но пока получили отказ. Тем не менее, процесс идет своим чередом. В суде рассматриваются, исследуются доказательства, идет кропотливая, серая, но планомерная работа», - сказал Грибов, отвечая на вопрос ТАСС о том, на каком этапе находится работа по уголовному делу в отношении Гавунаса.

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Напомним, Гавунасу предъявлено обвинение в использовании заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства иностранного государства для подтверждения права участия в выборах депутатов Псковского областного собрания в 2011 году, а также в подстрекательстве к его подделке. В июне 2015 года Гавунасу предъявили новое обвинение в рамках уголовного дела по трем статьям. Ему инкриминируют легализацию незаконно приобретенного госимущества на 1 миллиарда рублей.

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По версии следствия, Гавунас, занимая должность первого заместителя главы администрации Псковской области в 1996-2000 годах, организовал хищение доли государственного унитарного предприятия «Псковалко» в уставном капитале компании «Псковпищепром», причинив государству ущерб. Следствие считает, что он приобрел контроль над «Псковпищепромом» путем перепродажи среди подконтрольных ему фирм незаконно выпущенных акций предприятия.

В 2013 году Гавунас объявлен в международный розыск. Псковский городской суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.