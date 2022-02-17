Блоги / Константин Калиниченко

Дело Гавунаса: 10 лет спустя

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Здание суда было величественно. Настоящий «Олд-Бейли». Под стать ему было и содержание. Судья в пурпурной мантии строго посмотрел на меня. «Ваше имя — Стивен Кинг»? Мне нечего было возразить. Я опустил глаза. Так, глядя в пол, я провел следующие 15 минут жизни. Настроение было паршивое. Я всего лишь превысил скорость и нахамил местному копу. Но судили меня так, будто я разграбил штаб-квартиру Федерального резерва, предварительно расстреляв всю охрану».

Стивен Кинг, американский писатель

Много событий происходит на наших глазах. Вчера, например, ровно в час после полуночи должна была начаться война. Так, по крайней мере, утверждала независимая и неангажированная западная пресса. Народ по обе стороны виртуальной линии фронта замер в томительном ожидании, многие мучительно пытались не проспать момент. Но, слава богу, ночь прошла спокойно, ничто не нарушало мирного неба над головой. И, поскольку новое время нападения России на Украину Дойче Вохеншау… простите Зюддойче Цайтунг нам пока не сообщила, вернемся в объективную реальность.

Как известно, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Жизнь заставляет добавить четвертую: бесконечно можно смотреть, как тянется «Дело Михаила Гавунаса». В 2022 году делу опального псковского олигарха стукнуло ровно 10 лет. Однако, юбилей.

Михаил Гавунас в 2017 году (фото: Николай Рассадин)

Следствие длилось 8 с половиной лет. Менялись следователи, сменилось два областных прокурора и один губернатор. Уже мало кто помнит, как все начиналось и, собственно говоря, из-за чего вообще весь сыр-бор. Теперь и суд решил, видимо, не отставать и пошел на второй год.

Это просто «Санта-Барбара» какая-то. Скоро вообще не останется в области людей, которые аргументированно могут пояснить, кто такой был Михаил Гавунас и почему его в старые времена называли всесильным. Главный антагонист Михаила Савельевича давно на заслуженном отдыхе, занят открытием памятников и, возможно, написанием мемуаров. Многие свидетели и фигуранты покинули этот мир. Сам Михаил Гавунаса живет в Израиле, получил там, согласно местному законодательству, статус репатрианта, достаточно свободно путешествует по некоторым европейским странам. А «Дело Гавунаса» рассматривается в Псковском городском суде, и конца и края процессу не видно.

В этом деле я — лицо не заинтересованное. Михаил Гавунас мне не платит за тексты, я пытаюсь смотреть на дело с позиции практикующего юриста, анализировать процессуальные тонкости. Нечасто в Пскове имеют место настолько интересные процессы. Но дела таковы, что чем дальше развивается процесс, тем больше он напоминает известный кафкианский сюжет.

Смотрите также Кафкианский процесс в Пскове

О ранних стадия процесса повторяться не буду, подробности дела можно найти в материале по ссылке, приведенной выше. Давайте посмотрим, как развивается Дело Гавунаса в суде в год своего 10-летия.

А дело, если смотреть правде в глаза, заходит в тупик. Не впервой, надо сказать. Еще на стадии следствия было немало вопросов по процессуальной части. Псковичи помнят, что бесконечная волокита вынудила опального псковского олигарха заполонить город баннерами с требованием передать его дело в суд, и пусть уже суд разбирается, кто там прав, кто виноват.

Баннер на здании торгово-развлекательного центра в Пскове в 2016 году

В итоге к концу 2021 года дело, похоже, встало и в суде. По крайней мере, в данный момент в Коллегии по уголовным делам 3-го Кассационного суда рассматривается вопрос о направлении дела на новое рассмотрение иным составом суда. Говоря по-русски, о возврате дела к начальной судебной точке и рассмотрении его с самого начала. Т. е. год судебного разбирательства, вполне возможно, прошел впустую. В чем причина такого развития сюжета?

Дело в том, что одним из краеугольных камней всего уголовного дела являются обеспечительные меры в виде ареста, наложенные псковским судом на имущество и банковские счета Михаила Гавунаса. Я, опять же, не стану детализировать, но суммы там приличные фигурируют. В сети несложно отыскать, например, информацию о наложении ареста на один счет в швейцарском банке BNP Paribas на 3 млн 781 тысячу долларов США. И это лишь один счет из списка арестованных. Но мы сейчас не о благосостоянии участников процесса говорим.

Смотрите также Псковский суд принял решение об аресте ,7 млн на счете Гавунаса в швейцарском банке

Речь о фактической стороне дела. Поясню. Обеспечительные меры в виде ареста счетов и имущества, согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ, налагаются с целью защиты гражданских, т. е. материальных (имущественных) прав потерпевшего. Теперь внимательно следим за руками.

Потерпевшим в «Деле Гавунаса» является администрация Псковской области. По логике закона, арест банковских счетов и имущества подсудимого предполагает, что именно за счет этих активов, в случае решения суда в пользу потерпевшего, и будет компенсироваться причиненный ущерб. Логично? Логично. Теперь возвращаемся в зал Псковского городского суда.

А там происходит конфуз. Представитель потерпевшего в процессе заявляет, что «к Михаилу Гавунасу в администрации Псковской области претензий нет». Когда суд, немало шокированный таким ходом дела, попросил представителя потерпевшего все же определиться, было ли совершено какое-либо преступное деяние и кем, тот, нимало не смущаясь, предложил суду самостоятельно решить, кто тут уголовный преступник и есть ли он вообще.

Смотрите также Дело Гавунаса в суде

Я оставляю за скобками комичность ситуации. Напоминаю лишь, что обеспечительные меры применяются для защиты интересов потерпевшей стороны. А зачем их применять, если потерпевший себя таковым не считает и, в принципе, не имеет ни малейшего представления, пострадал он от действий Михаила Гавунаса или не пострадал?

Если же подойти к делу с позиции сухой буквы закона, то такая, на первый взгляд, странная позиция потерпевшего, на самом деле абсолютно оправдана. Здесь надо заглянуть в события 10-20-летней давности.

Напомню, что в основании «Дела Гавунаса» лежит вопрос имущества ГУП «Псковалко» — якобы всесильный в те годы Михаил Гавунаса что-то там с ним намухлевал, вследствие чего региональная власть претерпела убытки. Но мы же юристы — мы смотрим документы. «Псковалко», как известно, было ликвидировано, и ликвидации произошла не по воле Гавунаса, а по решению администрации Псковской области. Правопреемника «Псковалко» создано не было, а это значит, что предъявлять претензии по закону просто некому. Ну и важно отметить, что, согласно ликвидационному балансу, задолженность за предприятием отсутствовала, претензий со стороны учредителя, коим была администрация Псковской области, не поступало. Процедура и факт ликвидации никогда никем не обжаловались. Так с какого перепугу в истории, где сошелся бухгалтерский баланс, появились потерпевшие? Впрочем, тут мы заходим на территорию политики — подоплека противостояния экс-прокурора области Тимура Кебекова и Михаила Гавунаса хорошо известна и задокументирована. Нас же интересует правовой аспект. Поэтому, поехали дальше.

Смотрите также Михаилу Гавунасу заочно предъявлено обвинение, его сообщника ищет за границей Интерпол

Тут уже важна хронология событий. 23 сентября 2021 года защита заявляет ходатайство о снятии ареста с имущества Михаила Гавунаса, в связи с тем, что для подобной меры, о чем мы говорили выше, нет никаких оснований. Потерпевший к этому моменту по-прежнему не в состоянии пояснить, в чем конкретно вина подсудимого Гавунаса и сформулировать объем претензий. Согласно уголовно-процессуальному законодательству (как, впрочем, и гражданскому, арбитражному и любому иному процессуальному праву), ходатайство должно быть рассмотрено судом безотлагательно и с учетом объективных обстоятельств дела. Другими словами, если противоположная сторона что-то не успела подготовить, то это уже ее проблемы — поезд, как говорится, ушел. Однако же суд поступает по-своему. А именно, объявляет перерыв до 24 сентября, давая, тем самым, потерпевшему ночь для того, чтобы обосновать материальные требования к подсудимому.

Ночь прошла, настал прекрасный солнечный день 24 сентября 2021 года. Но ничего не изменилось. Потерпевший не смог уточнить исковые требования. И что же? Суд снова откладывается. Понимая, что у потерпевшей стороны туго то ли с математикой, то ли с уголовно-процессуальной теорией, откладывается уже на неделю — до 1 октября. К этой дате потерпевший предоставил какой-то расчет убытков, которые понесла областная администрация от действий опального псковского олигарха. И суд на этом основании отклоняет ходатайство защиты о снятии ареста с имущества.

Ну, пока так. Впрочем — вишенка на торте. Защита, естественно, обжаловала такое решение. В подтверждение своей позиции истребовала протоколы судебных заседаний от 23, 24 сентября и 1 октября 2021 года. И тут такая незадача — суд отказался их предоставить. Мотивировал это тем, что «в связи с большим объемом протоколов в рамках дела, в настоящее время для ознакомления могут быть предоставлены не все, а только их часть. Возможность ознакомиться с остальными протоколами будет предоставлена по мере их изготовления».

Это просто прекрасно. Во-первых, как легко понять, отказали именно в ознакомлении с запрошенными защитой протоколами от 23, 24 сентября и 1 октября. Во-вторых, суд фактически признал, что протоколы по итогам заседаний суда за конкретные даты в положенный срок изготовлены не были. А это — прямое нарушение процессуального законодательства.

Вот так обстоят дела на данный момент, в год 10-летия уголовного «Дела Михаила Гавунаса». Я тут вас не агитирую ни за белых, ни за красных. Я не имею ни малейшего понятия, есть ли какая вина за Михаилом Гавунасом. Пусть это решит суд. Я просто наблюдаю за ходом суда…

Константин Калиниченко