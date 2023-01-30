Происшествия

Свыше 64 килограмм наркотических средств пытались провезти через границу РФ в Псковской области

Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области пресекли канал незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба ФСБ России по Псковской области

Установлено, что гражданин Турецкой Республики собирался незаконно переместить через таможенный пост МАПП «Убылинка» Псковской таможни с территории Российской Федерации на территорию ЕС наркотические средства в особо крупном размере, предоставленные ему неустановленными лицами.

Однако в ходе таможенного досмотра автомобиля фигуранта в скрытой технологической нише обнаружили и изъяли 130 брикетов из полимерного материала, в которых находились наркотики массой свыше 64 килограмм.

Иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере) УК РФ.

Иностранному гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.