Происшествия

Убийство 20-летней давности раскрыли в Пскове

Убийство 20-летней давности раскрыли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Псковский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершил расследование уголовного дела, возбужденного в 2003 году по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в помещении стрелочного поста № 3 станции «Березка» города Пскова тела сотрудницы с множественными ножевыми ранениями.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено, однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. В 2022 году по результатам заслушивания уголовного дела руководителем Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павлом Выменцом даны указания о проведении конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления. Следователи совместно с криминалистами и оперативными сотрудниками уголовного розыска УТ СЗФО МВД России и Псковского ЛО МВД России по крупицам установили обстоятельства тех дней.

«У потерпевшей были конфликтные отношения с монтёром путей. Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных сотрудников, сумевших установить психологический контакт с родственниками мужчины, а также установить дополнительных свидетелей, которым он проговорился о своей причастности к убийству, были получены изобличающие его показания, которые в совокупности с иными доказательствами дали основания для завершения расследования», - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.