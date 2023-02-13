Происшествия

Ссора переросла в смертельную поножовщину в ходе застолья в Пскове

41-летний мужчина скончался от ножевых ранений, полученных в ходе ссоры, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

7 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении города Пскова 41-летнего безработного местного жителя, который в тот день утром был доставлен со двора одного из домов по Рижскому проспекту в городе Пскове с множественными ножевыми ранениями туловища.

По версии следствия, к преступлению причастен знакомый потерпевшего, у которого последний находился в гостях. В процессе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин жилища схватил нож и нанес протерпевшему множество ударов в область туловища. Затем предполагаемый злоумышленник и потерпевший выбежали на улицу, где первый был задержан прибывшими по вызову соседей сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову, а последний доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказываемую помощь, скончался от полученных ножевых ранений.

По данному факту следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи предъявили задержанному лице обвинение в убийстве. По ходатайству следователя суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.