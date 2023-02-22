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Полицейские поймали вандалов, разрушивших арку фотозоны в Великих Луках

22.02.2023 16:04|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили личности двух местных жителей, которые в ночь на 17 февраля повредили декоративную конструкцию в парке развлечений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«На видео, распространяемом в социальных сетях и СМИ, видно, что два молодых человека сначала фотографируются у светящейся арки, а затем с разбега пытаются повалить ее на землю. По данному факту полицейскими была начата проверка», - рассказали в ведомстве.

Участковый уполномоченный полиции, в чью территорию обслуживания входит парковая зона, установил участников инцидента: 22-летнего парня и 17-летнего юношу. Подросток уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки.

Полицейскому молодые люди пояснили, что причина хулиганства – распитие алкогольных напитков.

В отношении 22-летнего великолучанина составили административный протокол по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ, а материалы проверки участкового уполномоченного полиции в отношении 17-летнего подростка направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Теги: #луки парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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