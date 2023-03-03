Происшествия

В Пскове задержали бездомного, который убежал из магазина с телефоном продавца

Росгвардейцы задержали бездомного в Пскове, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 января экипаж группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте неизвестный открыто похитил мобильный телефон, принадлежащий продавцу, и скрылся.

Росгвардейцы, получив приметы подозреваемого, организовали поисковые мероприятия. Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.