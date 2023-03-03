Происшествия

Пскович потерял похищенную бутылку вина при побеге от охранника

Пскович потерял похищенную бутылку вина при побеге от охранника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

В январе мужчина направился в один из магазинов города для покупки продуктов. Выбрав необходимые товары, а именно бананы, вино, молоко, масло сливочное, сок, майонез и кофе, он понял, что денег на покупку всех товаров ему не хватит. Поэтому пскович решил часть из них украсть. Он взял масло и быстро спрятал его в карман куртки, затем взял бутылку вина и спрятал ее в другой карман куртки. После прошел на кассу и оплатил оставшийся в корзинке товар.

Когда мужчина направился к выходу, к нему подошел охранник и попросил пройти вместе с ним, пояснив при этом, что ему известно о хищении. Охранник предложил выдать похищенное и дождаться сотрудников полиции. В тот момент, когда они проходили рядом с выходом, злоумышленник резко побежал от охранника в сторону выхода.

Охранник догнал его, но мужчина смог вывернуться и выбежал из магазина. Когда он вырывался, у него выпала похищенная бутылка вина, отметили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.