Происшествия

Вора из Пыталовского района в очередной раз осудили за кражу

Жителя Пыталовского района привлекли к уголовной ответственности за кражу ноутбука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Подсудимый 1973 года рождения, воспользовавшись тем, что входная дверь в дом открыта, проник в жилое помещение ранее незнакомого ему жителя деревни Вышгородок Пыталовского района, откуда похитил ноутбук, охлаждающую подставку под него и компьютерную мышь. После злоумышленник скрылся с места преступления, причинив потерпевшему ущерб в размере более 68 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, приняв во внимание, что подсудимый ранее неоднократно судим за хищения, за совершенное преступление назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.