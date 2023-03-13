Происшествия

Псковича задержали с самозарядным карабином «Токарева» образца 1940 года

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность жителя города Пскова, причастного к незаконному приобретению, хранению и сбыту оружия и боеприпасов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что мужчина, не имея права на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов, обнаружил и присвоил пригодные для стрельбы патроны и оружие с целью их дальнейшей продажи и личного обогащения. При задержании у преступника изъяли самозарядный карабин «Токарева» образца 1940 года и 41 патрон, предназначавшиеся для незаконного сбыта.

Приговором Псковского городского суда Псковской области фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и и 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 2 месяца условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.