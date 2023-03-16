Происшествия

Свыше 20 тысяч заявлений и сообщений поступило в полицию Великих Лук за год

Количество зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в Великих Луках за 2022 год возросло на 12,4% (с 18 218 до 20 478). Об этом заявил начальник ОМВД России по городу Василий Федоров в ходе отчета о деятельности отдела на сессии Великолукской городской Думы сегодня, 17 марта.

Из числа зарегистрированных сообщений по 1232 приняли решения о возбуждении уголовного дела, по 2569 – об отказе в его возбуждении, по 4437 – о возбуждении дела об административном правонарушении.

По итогам 2022 года на территории обслуживания ОМВД отмечен общий рост числа преступлений на 4,7% (с 1541 до 1613), что характерно для области в целом (в среднем по области +4%), возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений на 23,9% (с 348 до 431) - (в среднем по области снизилось на 10,2%).

Основным видом преступлений, совершаемых на территории города Великие Луки, являются кражи, а также иные имущественные преступления. По-прежнему актуальным остается дистанционный вид мошенничеств и краж.