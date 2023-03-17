Происшествия

Раскрываемость преступлений в Великих Луках составила менее 40%

Раскрываемость преступлений в Великих Луках по итогам 2022 года составила 38,7%. Об этом заявил начальник ОМВД России по городу Василий Федоров в ходе отчета о деятельности отдела на сессии Великолукской городской Думы сегодня, 17 марта.

Фото: Евгений Николаенков / Великолукская городская Дума

«Совокупное число раскрытых преступлений составило 561, при динамике снижения на 14,6% (в 2021 году - 657). Наряду с этим общая раскрываемость преступлений снизилась на 7,1% и составила 38,7%», - сказал Василий Федоров.

По его словам, негативная ситуация складывается по раскрываемости преступлений категории тяжких и особо тяжких: за 12 месяцев 2022 года раскрыто всего 108 таких преступлений из 431 зарегистрированных, что на 10,1% меньше чем в 2021 году (снижение с 39,4% до 29,3%).

Раскрываемость причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев составляет 100%, что соответствует среднеобластному показателю.