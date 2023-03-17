Происшествия

В России двое мужчин расчленили собутыльника лобзиком

Свердловский суд вынес приговор двум 26-летним мужчинам, которые убили и расчленили своего приятеля, сообщает региональная прокуратура.

Все произошло 6 декабря в квартире потерпевшего. Он выпивал вместе с тремя приятелями. В какой-то момент они позвали собутыльника в ванную на перекур. Там обвиняемые вонзили хозяину квартиры нож в живот и изрезали руки. Затем они взяли нож, электрический лобзик и расчленили тело друга. Голову засунули в холодильник, часть внутренних органов смысли в унитаз, а часть отправили в мусоропровод. Остальные части тела вынесли в промзону и сожгли, пишет RuNews24.

Мужчин признали виновными. Их приговорили к 16 и 17 годам колонии строгого режима.