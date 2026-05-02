Режим беспилотной опасности сохраняется в Псковской области

На территории Псковской области продолжается режим беспилотной опасности, ранее введенные понижение качества связи и ограничения в работе аэропорта сохраняются, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«Прошу отнестись с пониманием, это наша с вами безопасность», - сообщил губернатор.

Все оперативные службы работают усиленном режиме. Возможна работа ПВО, берегитесь падения элементов БПЛА!

«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни! При фиксации пролётов БПЛА или обнаружении их частей прошу незамедлительно звонить по телефону 112 или 72-52-00» - напомнил Михаил Ведерников.

Ранее Минобороны сообщало, что над Псковской областью были сбиты БПЛА.