 
Происшествия

Режим беспилотной опасности сохраняется в Псковской области

На территории Псковской области продолжается режим беспилотной опасности, ранее введенные понижение качества связи и ограничения в работе аэропорта сохраняются, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Изображение сгенерировано ИИ

«Прошу отнестись с пониманием, это наша с вами безопасность», - сообщил губернатор.

Все оперативные службы работают усиленном режиме. Возможна  работа ПВО, берегитесь падения элементов БПЛА! 

«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни! При фиксации пролётов БПЛА или обнаружении их частей прошу незамедлительно звонить по телефону 112 или 72-52-00» - напомнил Михаил Ведерников.

Ранее Минобороны сообщало, что над Псковской областью были сбиты БПЛА.

