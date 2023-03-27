Происшествия

Жители Псковской области отдали мошенникам более двух миллионов рублей

Жители Пскова, Великих Лук и Печор после общения с мошенниками лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в марте нескольким жителям региона позвонили неизвестные. Они настойчиво предлагали своим собеседникам под предлогом якобы пресечения попыток несанкционированного оформления кредитов самим срочно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». Других горожан незнакомцы ввели в заблуждение под предлогами аренды квартиры, выплаты компенсации за лекарства, а также предотвращения мнимого взлома аккаунта на сайте.

Доверчивые жители региона последовали рекомендациям незнакомцев и лишились в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел.