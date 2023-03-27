Происшествия

В пяти районах Псковской области зарегистрировали подтопления

Совещание по ситуации с паводком в муниципалитетах Псковской области состоялось в правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ситуация с прохождением весеннего половодья стала главной темой совместного заседания правительства области и постоянно действующего штаба при региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В настоящее время зарегистрировали подтопления в пяти муниципалитетах, в трех из них — Порховском, Новоржевском и Дедовичском районах — введен режим повышенной готовности.

На заседании с докладами выступили главы муниципалитетов, где ситуация с паводком сложнее всего. Они перечислили меры, которые предпринимаются на местном уровне. Так, в Куньинском районе между населенными пунктами Усмынь и Долговица размыло дорогу. Проводятся восстановительные работы, проезд уже обеспечен.

В Дедовичском районе подтопило дорогу между деревнями Красные Горки и Бокач. Для жителей организовали переправу на автомобилях и доставку продовольствия.

Самая непростая ситуация в Порхове. Здесь река Шелонь поднялась значительно выше своего обычного уровня. С гражданами, дома которых расположены вдоль берега реки, ведется постоянное взаимодействие.

В районы, где введен режим повышенной готовности, направлены шесть оперативных групп ГУ МЧС, дополнительные силы и средства, в том числе применяются беспилотные авиационные системы.

Также на заседании особое внимание обратили на необходимость оперативного обмена информацией об объемах подтоплений между муниципальными властями и экстренными службами.