Происшествия

Поддельную банкноту сбыл житель Новоржева в Пскове

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ее обнаружили 28 марта в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, купюра поступила от 35-летнего жителя города Новоржева. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.