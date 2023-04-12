Происшествия

Молодую девушку в розовом плаще разыскивают в Порхове

19-летнюю Ксению Иванову разыскивают в Порхове. Известно, что она вышла 13 апреля из дома и не вернулась. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы девушки: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Она была одета в розовый плащ, черные брюки и черные полусапожки, с собой был розовый рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.