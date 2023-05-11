Происшествия

Псковичка захотела провести «обряд очищения» и перевела мошенникам 700 тысяч рублей

Псковичка захотела провести «обряд очищения» и перевела мошенникам 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Женщине позвонил на мобильный телефон незнакомый мужчина и сообщил, что он является сотрудником центра парапсихологии и предложил пройти диагностику организма и «обряд очищения». «Женщина согласилась, по телефону ей читали молитвы и сообщили о том, что состояние ее здоровья не радует», - уточнили в прокуратуре.

За лечение ей предложили перевести 700 000 рублей, для чего женщина оформила кредит.

Следователь СУ УМВД России по Пскову по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.