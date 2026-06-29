На директора псковского Дома офицеров завели уголовное дело

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора Дома офицеров Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура города Пскова в ходе осуществления надзорных полномочий выявила факты грубого нарушения законодательства при использовании муниципального имущества. По результатам проверки прокурором города вынесено постановление о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Установлено, что в 2024 году директор Дома офицеров передал со склада учреждения мобильный сценический комплекс для проведения мероприятия, получив за это денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Должностное лицо использовало муниципальное имущество в личных целях, действуя из корыстной заинтересованности, что явно выходило за пределы его полномочий.

«В результате противоправных действий Дому офицеров причинены убытки в форме упущенной выгоды на сумму 200 тысяч рублей, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», - рассказали в прокуратуре.

По постановлению прокурора города Пскова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.