Происшествия

Высокий мужчина в клетчатых шортах пропал в Псковском районе

36-летнего Алексея Даца разыскивают в окрестностях деревни Стремутки Псковского района, 27 июня он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы мужчины: рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, светло-серые глаза. Он был предположительно одет в серую футболку и клетчатые шорты.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.