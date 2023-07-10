Происшествия

В Псковской области будут судить мужчину за совершенное в 1997 году убийство человека

44-летнего жителя Кузбасса могут привлечь к уголовной ответственности в Псковской области по обвинению в убийстве, сопряженном с похищением человека, совершенном более 25 лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 1997 года обвиняемый вместе со своими знакомыми похитили потерпевшего и вывезли на автомобиле в лесной массив на территории Островского района с целью выяснения отношений по поводу долговых обязательств.

В ходе внезапно возникшего умысла обвиняемый выстрелил из пистолета в затылок мужчине, после чего закопал труп потерпевшего и избавился от орудия преступления. Содеянное в течение длительного времени оставалось недоказанным.

«Благодаря не прекращавшейся работе правоохранительных органов и применению современной криминалистической техники удалось обнаружить запаховые следы на одежде, трупе и в доме потерпевшего, а также доказать, что они принадлежат обвиняемому», - рассказали в прокуратуре.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с похищением человека). Санкция указанной статьи уголовного закона предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направили в Островский городской суд для рассмотрения по существу.