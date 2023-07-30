Происшествия

Пятитысячную купюру с признаками подделки выявили в Великих Луках

Пятитысячную купюру с признаками подделки выявили в Великих Луках 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкноту достоинством пять тысяч рублей, имеющую признаки подделки, обнаружили в одном из местных финансовых учреждений. По предварительным данным, она поступила из Пустошкинского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону: 02», - напомнили в полиции.