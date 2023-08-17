Происшествия

Ушедшую из дачного дома в 2018 году пенсионерку продолжают разыскивать в Псковском районе

Розыск пропавшей без вести Луизы Петровой 1941 года рождения, уроженки деревни Загрязье, продолжают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

17 июня 2018 года она ушла из дачного дома № 253 в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района. Дальнейшее её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, зеленые глаза, бледное лицо овальной формы, прямые короткие седые волосы, опущенные плечи, дугообразные брови, размер обуви 36-37. Особые приметы: говорит медленно, на верхней челюсти имеются коронки (по середине), ходит медленно. Страдает потерей памяти.

Была одета в светло-серую шапку, серые брюки в белую тонкую полоску, черную кофту на пуговицах, бежево-красную кофту, черные тапочки с кожзаменителем, панталоны, бюстгальтер, серые носки. При себе имела расческу.

Информацию, которая поможет установить местонахождение пропавшей, просят сообщить в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 676-851.