Происшествия

Оборванные провода и сломанные опоры ЛЭП: последствия прохождения грозового фронта ликвидируют в Порховском районе

Глава муниципалитета Юрий Семенов сообщил, что ночью на территории Порховского района ураганный ветер поломал деревья и опоры линий электропередач. Это всё привело к многочисленным обрывам проводов.

Фото здесь и далее: «МК в Пскове»

Для ликвидации последствий грозового фронта на помощь порховским энергетикам выдвинулись коллеги из Дно, Дедович и Острова. Чтобы восстановить режим энергопотребления, специалисты привлекли 6 вышек и 2 бурильные установки, пишет «МК в Пскове».

Коммунальные службы начали работу в штатном режиме. Для расчистки улиц от завалов вывели тяжелую технику.