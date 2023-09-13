Происшествия

Тренера по ММА в Пскове подозревают в избиении предпринимателя за долги умершего человека

Члена «Деловой России», бизнесмена и тренера по ММА обвинили в вымогательстве 5 млн рублей. Его подозревают в избиении псковского предпринимателя — за то, что тот не захотел возвращать долг погибшего человека.

Скриншот: Baza / Telegram

Стычка из-за денег произошла в Пскове ещё 6 февраля. Тогда бизнесмен приехал в офис строительной компании и потребовал от её руководителя 5 миллионов рублей. По словам MMA-тренера, эти деньги ему был должен совладелец фирмы, однако он погиб, и долг автоматически перешёл к его деловому партнёру, пишет Telegram-канал Baza.

Собеседник бизнесмена отказался платить, а также заявил, что погибший совладелец никаких денег не брал, поэтому и долгов вообще не существует. Такой поворот в беседе не понравился тренеру ММА, поэтому он принялся избивать оппонента.

«Выбить долги» так и не удалось. После драки в офисе руководитель компании написал заявление, а 28 июля тренера задержали и отправили под домашний арест. Сейчас ему предстоит суд по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.