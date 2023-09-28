Происшествия

Жители Псковской области «подарили» мошенникам более миллиона рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Острова поддались на различные уловки злоумышленников и лишились денежных средств на сумму более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук и Острова звонили неизвестные лица. И под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов на собеседников ввели их в заблуждение. Других наших сограждан незнакомцы обманули при осуществлении операций купли-продажи товаров на различных сайтах. А кому-то злоумышленники предложили выгодный заработок на одной из интернет – платформ.

В итоге, доверчивые люди после общения с мошенниками лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.